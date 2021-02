Covid-19 : en Guadeloupe, la crainte d’une troisième vague grandit

La Guadeloupe est au bord d'une troisième vague épidémique. La hausse des contaminations au Covid-19 y est constante ces dernières semaines. Le variant anglais vient d’ailleurs d'y faire son apparition. Depuis début février, l'île enregistre 25% de cas positifs en plus chaque semaine, dont un quart de variants anglais.

"On constate un relâchement partout"

Pour certains, les coupables sont évidents : il s’agit des touristes, venus en masse lors des fêtes de fin d’année pour profiter du soleil et des règles plus souples. "Plein de gens sont arrivés et on a bien vu qu’ils ne faisaient pas tellement attention. On en voyait entrer dans les restaurants sans masque", confie une habitante.

Mais en Guadeloupe, un autre débat agite l’opinion : le Carnaval, moment essentiel de la culture antillaise. Il a été interdit cette année, même si certains ont défié les forces de l’ordre en sortant défiler. Du côté des autorités, on se garde bien de désigner des responsables et Valérie Denux, la directrice de l’Agence régionale de santé, préfère généraliser. "On constate un relâchement partout. Il suffit de se promener pour le constater. Je sais bien que le masque est embêtant, mais il faut respecter les gestes barrières, la distance et le masque quand il le faut", insiste-t-elle.

L'augmentation des nouveaux cas a poussé les autorités à adopter de nouvelles mesures. L’hypothèse d’un nouveau couvre-feu est même de plus en plus probable, a annoncé le préfet vendredi, alors que la Guadeloupe en était jusqu’ici dispensée.