Covid-19 : bientôt moins de 9.000 malades hospitalisés en France

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en France a continué à baisser samedi et s'apprête à repasser sous la barre des 9.000 pour la première fois depuis plus de huit mois, selon les chiffres officiels. Actuellement, 9.024 malades du Covid sont hospitalisés, contre 9.190 la veille et environ 31.000 deux mois auparavant, mi-avril, au pic de la troisième vague. Ce chiffre n'était plus repassé sous la barre des 9.000 depuis le 13 octobre.

1.349 en réanimation

Parmi ces patients hospitalisés, 1.349 le sont dans les services de soins critiques, réservés aux malades les plus gravement atteints, contre 6.000 deux mois auparavant. Là encore, il faut remonter au 4 octobre pour trouver un total aussi bas. En moyenne, sur les sept derniers jours, quelque 140 personnes ont été hospitalisées quotidiennement, dont un peu plus de 30 dans les services de soins critiques. Sur la lancée de ces derniers jours, on en reste à environ 2.000 nouveaux cas détectés en 24 heures (2.128).

12 morts à l'hôpital en 24 heures

La maladie a emporté 12 patients en 24 heures à l'hôpital, contre 33 la veille, portant le total des décès à 110.980 depuis le début de l'épidémie, en mars 2020. Par ailleurs, 21,1 millions de personnes sont désormais complètement vaccinées (soit avec deux doses soit avec une seule pour les gens qui avaient déjà eu le Covid ou ont reçu le vaccin Janssen), ce qui représente 31,3% de la population totale.

En outre, 33,3 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 49,4% de la population totale).

Ces derniers jours, le gouvernement et les autorités sanitaites ont insisté sur l'importance d'être complètement vacciné pour faire barrage au variant Delta du coronavirus, plus transmissible que les autres souches.