Corse : une bouteille de gaz trouvée dans une villa avec des tags nationalistes

Une bouteille de gaz qui n'a pas sauté a été découverte lundi matin dans la résidence secondaire d'un Parisien à Olmeta-di-Tuda (Haute-Corse), sur la façade de laquelle des tags nationalistes ont également été découverts, a indiqué à l'AFP le procureur de Bastia. Une bouteille de gaz, qui ne présentait pas de dispositif de mise à feu mais autour de laquelle un incendie avait été allumé, a été découverte lundi matin vers 7H00 par un ouvrier venu réaliser des travaux, a précisé à l'AFP Arnaud Viornery, procureur de la République de Bastia, confirmant une information de France 3 Corse.

La bouteille de 13 kg a été découverte dans le vide sanitaire de la villa, a précisé à l'AFP une source proche du dossier. Des dégâts mineurs ont été causés par l'incendie et des tags "Colons Fora" ("Les colons dehors" en langue corse, NDLR), "IFF" ("I Francesi Fora" soit "Les Français dehors", NDLR), "FLNC" ("Front de libération nationale corse", NDLR) et "Liberta per Carlu Pieri" ("Liberté pour Charles Pieri", NDLR) ont été découverts sur la façade de la maison, a précisé Arnaud Viornery.

Une multiplication d'incendies criminels en Corse

Ce dernier tag fait référence à Charles Pieri, figure nationaliste corse de 72 ans suspectée d'avoir dirigé le Front de libération nationale corse (FLNC), groupe clandestin indépendantiste. Il a été mis en examen le 9 décembre à Paris, notamment pour association de malfaiteurs terroristes, et écroué dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Paris portant sur la menace de retour à la lutte armée du FLNC.

Une enquête pour destruction par moyen dangereux a été ouverte par le parquet et confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Corse. La Corse connaît depuis un an une multiplication d'incendies criminels visant principalement des résidences secondaires de Français résidant dans l'Hexagone, avec souvent la présence de tags, mais sans revendication officielle. Des campings, des restaurants de plage, des entreprises du bâtiment et des engins de chantier ont également été endommagés par des incendies volontaires.

Le 11 juillet, 16 actes avaient été revendiqués par le FLNC. Le Parquet national antiterroriste (Pnat) s'était saisi de l'ensemble des faits.