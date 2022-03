Corse : cyberattaque d'un hôpital, les soins de radiologie et oncologie suspendus

L'hôpital de Castelluccio à Ajaccio est victime d'une "cyberattaque de type ransomware" depuis lundi, qui a entraîné la "suspension des activités de radiothérapie et d'oncologie", a indiqué mardi l'agence régionale de la santé de Corse.

Un virus qui "paralyse l'ensemble des systèmes d'information"

Selon la même source, cette attaque informatique, dans laquelle le virus "Vice society" a été détecté, "paralyse l'ensemble des systèmes d'information". "Pour garantir la qualité et la sécurité des prises en charge, l'établissement a été contraint de suspendre les activités de radiothérapie et d'oncologie pour lesquelles les systèmes d'information ont un rôle primordial (dosages, ciblage...)", a précisé l'ARS qui ajoute que "la mise en place d'une organisation permettant d'assurer la continuité des soins urgents des patients" est en train d'être "finalisée".

"La continuité des prises en charge est assurée"

Concernant les autres activités de ce centre hospitalier, en particulier la psychiatrie, les soins de suite et la réadaptation, "la continuité des prises en charge est assurée", a encore indiqué l'agence. Une "cellule de crise" en lien avec l'ARS a été mise en place et "tout est mis en œuvre pour rétablir un fonctionnement normal et sécurisé des activités dans les meilleurs délais", assure-t-elle.