Coronavirus : pourquoi les Hautes-Alpes lancent des tests dans ses collèges et lycées

La lutte contre le Covid-19 se joue aussi au plan local. Le département des Hautes-Alpes lance ainsi lundi une initiative destinée à lutter, à son échelle, contre l’épidémie de coronavirus. Une vaste campagne de tests est en effet déployée dans des établissements scolaires du territoire. Dans un premier temps, seuls deux collèges et un lycée son concernés, précise lundi sur Europe 1 Martine Clavel, préfète des Hautes-Alpes.

"Une semaine pour évaluer les résultats et évaluer le dispositif"

"Les tests s'adressent à l'ensemble des personnels qui travaillent dans les établissements scolaires, qu'il s'agisse des enseignants, des personnels administratifs et même des personnels des collectivités locales", détaille la haute fonctionnaire. "Ces tests sont à l'attention de toutes les personnes, symptomatiques de préférence, qui souhaiteront se faire tester."

Après plusieurs jours de cette campagne, il sera temps de dresser un premier bilan. "Nous avons cette première semaine pour évaluer les résultats et évaluer le dispositif, voir combien de personnes souhaitent recourir à ces tests", affirme Martine Clavel. "Et ensuite, nous aviserons pour bien sûr l'étendre et permettre à chacun de pouvoir y accéder dans les meilleures conditions de délais et de distance."

Les élèves testés ? "Pas tout de suite"

Un élargissement géographique est prévu, donc, mais pas seulement. Dans un premier temps, les élèves ne pourront pas se faire tester, même s’ils le souhaitent. "Pas tout de suite", confirme la préfète. "On teste d'abord sur l'ensemble des personnels. Et probablement assez rapidement, on ira vers un test pour les élèves, notamment au niveau des lycées."

Dans un premier temps, le nombre de tests semble limité. "Actuellement, nous avons déployé un premier lot de 2.000 tests, avec également tous les équipements de protection individuelle pour les personnes qui opèrent les tests, les masques, les charlottes et tout le reste. Et bien sûr, les établissements seront réapprovisionnés", explique Martine Clavel, qui écarte l’idée d’objectifs quantitatifs. "L'objectif, c’est surtout de pouvoir répondre à la demande et de permettre à toutes les personnes qui sont symptomatiques depuis au maximum quatre jours de se faire tester de façon à avoir une levée de doute assez rapide et de pouvoir faire la différence entre le petit rhume, l'angine ou la grippe, et puis le Covid."