Coronavirus : "On commence à avoir certains impacts sur la production", s'inquiète un agriculteur

Le coronavirus inquiète, aussi, les agriculteurs. "On commence à avoir certains impacts sur la production", s'inquiète Jimmy Guérin, jeune agriculteur de Langouët, invité du Grand journal du soir d'Europe 1, délocalisé lundi dans cette commune d'Ille et Vilaine. "Je devais vendre des animaux cette semaine et pour l'instant, ils sont retoqués à la semaine prochaine", poursuit ce producteur qui propose des bovins pour la boucherie.

Pourtant, les agriculteurs n'ont pour le moment aucune consigne particulière concernant leurs propres animaux. "On n'a pas grand chose à faire de plus sur les animaux. On a les mêmes consignes que tout le monde, bien se laver les mains, des choses comme ça", explique à Europe 1 Aurore Communier, agricultrice de la ferme bio de l’Aulne, à Langouët.

"À l'export, ça commence à déconner"

En revanche, certains constatent déjà un impact sur leurs ventes. Alors que le coronavirus s'étend au niveau mondial, la consommation commence à en pâtir. "On exporte des animaux et on voit que ça commence à déconner. On vend dans des pays comme l'Italie. Comme les magasins sont fermés, ils ne consomment pas", explique Jimmy Guérin.

Le coronavirus risque en effet de freiner très fortement l'économie mondiale. Pour 2020, selon l'OCDE, la croissance planétaire risque de baisser de 2,9% à 2,4%. Et L'OCDE a mis en garde contre un scénario encore plus noir si l'épidémie devait s'aggraver.