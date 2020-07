Coronavirus : depuis le déconfinement, les centres de dépistage ne désemplissent pas

30 à 50 patients en à peine deux heures. C’est le rythme fou d’Aude, technicienne de laboratoire à Paris. Elle accueille chaque jour des personnes sans rendez-vous. Pour la plupart, ces patients partent bientôt en vacances et veulent savoir s'ils sont porteurs du nouveau coronavirus. Depuis le déconfinement et surtout la réouverture des frontières, le flux de patients ne faiblit pas. Aude et son équipe commencent à fatiguer.

"On n’est pas des presse-bouton"

"Là on est depuis deux jours en flux très tendus avec des automates qui sont tombés en panne, un manque d’effectifs. Et puis il y a des gens derrière les automates, il y a des gens qui doivent faire les prélèvements. Il ne faut pas croire que c’est comme dans Les experts : Miami… On n’est pas des presse-bouton." Aude regrette aussi que les patients ne soient pas plus indulgents. "C’est compliqué, surtout que les patients en face ne sont pas très compréhensifs. Ils ont vite oublié les applaudissements..."

Des patients qui ne comprennent pas non plus les longs délais d'obtention des résultats, parfois plus de quatre jours. Pour soulager les techniciens de laboratoire, les pompiers, les aides-soignants, et les étudiants en santé sont autorisés depuis samedi à réaliser ces prélèvements. Et pour continuer d’encourager les Français à se faire dépister, les tests seront bientôt intégralement pris en charge par l’Assurance maladie, même sans ordonnance.