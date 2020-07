Délaissés depuis le déconfinement, ces agriculteurs ne cachent pas leur déception

REPORTAGE

Manger mieux, consommer en circuit court, s’approvisionner à la ferme... Le confinement avait entraîné un changement de comportement pour certains Français qui avaient profité de ce temps pour prendre quelques bonnes résolutions. Mais le déconfinement a quelque peu changé la donne.

Pendant deux mois, Vincent Ravard, maraîcher bio à la Chapelle-Basse-Mer (Loire-Atlantique), a "explosé les compteurs". Durant le confinement, il a comptabilisé trois fois plus de chiffre d’affaires et de clients que d’habitude. "C’était une période assez fatigante avec beaucoup de boulot, mais on était hyper content d'avoir un engouement de la sorte", explique l'agriculteur. Mais depuis le déconfinement le soufflet est complètement retombé.

"J’ai un peu mauvaise conscience de retourner au supermarché"

Les files d’attente et la crainte d’attraper le virus avaient motivé l’engouement, plus qu’un changement profond des habitudes alimentaires des Français. "J’ai un peu mauvaise conscience de retourner au supermarché parce que je sais que l’on peut faire autrement. Mais les fermes ont des horaires assez restreints. Alors que dans les grandes surfaces, c’est ouvert tout le temps, jusqu’à 8 heures du soir. C’est pratique et un petit peu moins cher", se justifie Perrine, mère de deux enfants devant un centre commercial.

"On s’est vraiment décarcassé et on nous a vite oubliés !"

Terroirs 44, une association créée à l'initiative de six producteurs, a multiplié par cinq ses paniers hebdomadaires pendant le confinement. "On s’est vraiment décarcassé et on nous a vite oubliés !", déplore lui aussi Jean-Paul, un de ces maraîcher en colère.