Coronavirus : 95.337 morts, plus de 5.000 cas graves en réanimation

La France compte ce mardi 95.337 morts du coronavirus, selon les chiffres publiés sur le site du gouvernement, soit 381 de plus que la veille. Par ailleurs, barre des 5.000 patients "en soins critiques" en France, soit les cas les plus graves, a été dépassée mardi, selon les chiffres quotidiens de Santé publique France. L'agence sanitaire, qui a adopté cette nouvelle terminologie après avoir parlé de patients en "réanimation", a fait état de 5.072 patients dans ce cas, soit 98 de plus que la veille.

Le pic de la deuxième vague dépassé lundi

Lundi, le pic de la deuxième vague de l'épidémie, un peu plus de 4.900 patients mi-novembre, avait été dépassé. Le pic de la première vague, avec un peu plus de 7.000 patients début avril, reste encore loin.

Mais le rythme des admissions en soins critiques est très élevé : 569 en 24 heures, du jamais vu depuis avril 2020. Le nombre total de patients hospitalisés augmente lui aussi, à 28.510 contre 28.322 lundi. Le pic en la matière avait été atteint mi-novembre, où on approchait 33.500 patients.

Ces chiffres qui grimpent malgré la campagne de vaccination en cours et les restrictions renforcées dans les départements les plus touchés alimentent les spéculations à la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire mercredi. "Si besoin était, nous prendrions d'autres mesures pour toujours protéger les Français", a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, à l'Assemblée nationale dans l'après-midi.