Coronavirus : 76.512 morts en France, les hospitalisations continuent d'augmenter

Le nombre de patients hospitalisés dans des services de réanimation pour cause de Covid-19 a augmenté très légèrement selon les données publiées lundi par Santé publique France. Ainsi, 3.228 personnes se trouvent dans ces services, soit 70 de plus en 24 heures. Les hôpitaux français accueillent au total 27.914 patients atteints par le Covid-19, une donnée en hausse alors que 27.613 malades se trouvaient dans ces établissements dimanche. Sur les dernières 24 heures, 301 personnes supplémentaires sont donc hospitalisées à cause de la maladie.

Santé publique France a annoncé 455 décès en plus à l'hôpital lundi, portant le nombre total de morts causées par l'épidémie à 76.512. Le chiffre des décès supplémentaires est quasi-stable sur une moyenne lissée sur sept jours.

Au total, plus de 3,2 millions de cas de coronavirus ont été identifiés en France depuis le début de l'épidémie.