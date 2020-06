Coronavirus : 29.778 morts en France, les réanimations en baisse

En France, 29.778 personnes sont décédées des suites du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, selon le bilan établi vendredi soir par la Direction générale de la santé (DGS) qui s'inquiète de la situation en Guyane.

634 personnes en réanimation, 17 de moins que jeudi

La baisse du nombre de personnes en réanimation se poursuit. Vendredi, 634 malades atteints d’une forme sévère de la maladie sont toujours hospitalisés en réanimation, dont 15 nouveaux cas graves ont été admis dans les dernières 24 heures. Le solde reste cependant négatif en réanimation, avec 17 malades en moins par rapport à jeudi. Les régions Ile de France, Grand-Est, Provence-Alpes-Côte d’Azur, et Hauts-de-France regroupent 74% des patients hospitalisés en réanimation.

Concernant les hospitalisations, 8.886 personnes sont toujours hospitalisées pour une infection Covid-19 vendredi et 87 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. En tout, 19.290 personnes sont mortes au sein des établissements hospitaliers. Les chiffres de la mortalité relatifs aux établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisés par Santé publique France le 30 juin prochain.

Situation préoccupante en Guyane

La circulation du virus est encore particulièrement active et préoccupante en Guyane. Les autorités sanitaires y sont mobilisées pour ralentir la propagation de l’épidémie, identifier les clusters, briser les chaînes de contamination et freiner l’engorgement des services de soin. Les experts de la mission ministérielle, deux médecins réanimateurs et un officier de liaison, envoyés en Guyane pour coordonner le dispositif de gestion de crise, viennent de finaliser leur mission. Ils rendront leur rapport dans les jours à venir.

L’arrivée sur place de l’A400 M, engagé pour permettre de désengorger les services de réanimation, aura lieu dans la journée. Les évacuations, en cours de planification, auront lieu dans les jours à venir. En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, et à Mayotte, on relève 207 hospitalisations, dont 37 en réanimation.

Sur le reste du territoire national, la situation épidémique est stable mais les autorités sanitaires restent particulièrement attentives à l’apparition d’un éventuel rebond, indique la DGS. Le virus continue à circuler en France, comme le montre le nombre de nouveaux clusters : 277 cas groupés depuis le 9 mai, dont un nouveau, soit 75 en cours d’investigation. Depuis le début de l’épidémie, 104.300 personnes ont été hospitalisées, dont 18.351 en réanimation. En tout, 75.649 personnes sont rentrées à domicile.