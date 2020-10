Congé paternité : l'Assemblée nationale vote le passage à 28 jours

L'Assemblée nationale a voté à la quasi unanimité vendredi le doublement du congé paternité de 14 à 28 jours, dont sept jours obligatoires, pour une entrée en vigueur à compter du 1er juillet. En première lecture, les députés ont adopté par 63 voix pour et deux abstentions cette mesure phare du projet de budget de la sécurité sociale pour 2021. L'Elysée avait annoncé ce doublement du congé paternité le 22 septembre.

Un coût estimé à 500 millions d'euros par an

Réclamé de longue date par les militantes féministes, les syndicats et nombre de pères, l'allongement de ce congé avait fait l'objet de plusieurs pétitions. "Cette décision, c'est une avancée", s'était félicité Emmanuel Macron.

Son allongement sera financé par la Sécurité sociale pour un coût également doublé et estimé à plus de 500 millions d'euros en année pleine. Les trois jours du congé de naissance seront toujours à la charge de l'employeur, et les 25 jours seront indemnisés par la Sécurité sociale.