Comment faire facilement une délicieuse brioche ? La recette du pâtissier Jeffrey Cagnes

Réaliser une brioche peut paraître effrayant au premier abord, mais avec un peu de temps et une bonne recette, c'est très accessible ! Jeffrey Cagnes, chef pâtissier parisien nous détaille les secrets de sa brioche dans Bienfait pour vous, sur Europe 1.

Les ingrédients

250 grammes de farine type 45

125 grammes de beurre

3 grammes de sel

40 grammes de sucre

10 grammes de levure boulangère

3 oeufs

La recette

Pour commencer, rien de plus simple : il suffit de mettre tous les ingrédients (sauf le beurre) dans son batteur et de le faire tourner avec un crochet. Si jamais vous n'avez ni crochet ni batteur, il faut y aller avec les mains. Il faut mélanger et taper la pâte sur le plan de travail jusqu'à ce qu'elle soit bien élastique. Ensuite, il faut y rajouter les 125 grammes de beurre et de nouveau la pétrir.

Il faut ensuite mettre la pâte dans un moule préalablement beurré et la laisser pousser pendant deux heures. C'est-à-dire qu'il faut la laisser gonfler jusqu'à ce qu'elle double de volume. Il suffit donc de la laisser reposer à température ambiante dans un bol ou directement dans le moule avec un torchon par-dessus. Il faut bien penser à prendre un moule dans lequel la pâte aura la place de s'étendre.

Une fois qu'elle est bien gonflée, il faut la dorer. Pour cela, vous devrez brosser le haut de la pâte avec un jaune d'œuf.

Enfin, la pâte va dans le four préalablement chauffé à 170° et elle y reste pendant 25 minutes, ou alors jusqu'à ce qu'elle ait pris une belle couleur or.

Dernière étape, la manger. L'astuce de Jeffrey Cagnes pour la déguster est de la tartiner de beurre et de miel. "Mais mettez ce que vous voulez comme de la pâte à tartiner, tout est magnifique avec de la brioche" sourit le pâtissier.