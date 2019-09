Comment assainir l'air que respirent nos enfants à l'école ?

Ce mercredi 18 septembre est la Journée de la qualité de l'air. Et une problématique centrale concerne la qualité de l'air dans les écoles. Comment faire pour assainir ces espaces clos dans les établissements scolaires, en particulier là où la pollution est dense, le long d'une route par exemple ?

Conséquence sur la concentration

Dans une majorité d'école, l'air des classes est encore trop pollué. Par la pollution qui arrive de l'extérieur, mais aussi par les polluants issus des meubles ou des feutres, et le CO2 émis par les élèves. Dans beaucoup de classes, le taux de particules et de CO2 donne mal à la tête aux enfants et aux instituteurs. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), cela nuit aux capacités de concentration et donc aux résultats des élèves.

Des solutions existent. La première est de limiter les émissions de polluants en faisant le ménage avec des produits éco-labellisés ou encore avec des gestes simples. Par exemple, ne jamais laisser de peinture à l'air libre, ni de feutres ou de marqueurs ouverts, et aérer les classes en ouvrant les fenêtres.

Des purificateurs d'air expérimentés

Il y a aussi cette expérimentation qui va être menée. Des purificateurs d'air, les premiers du genre, vont être installés le mois prochain dans deux écoles de la commune du Raincy, au nord-est de Paris. "Il y a un caisson qui aspire de l'air extérieur, l'air passe dans un filtre qui retient toutes les petites particules, puis l'air propre est recraché dans la salle", explique Sabine Fauquez, de Veolia, entreprise derrière les purificateurs.

Ces caissons de purification ne coûteront rien à la commune le temps de l'expérimentation. Mais si le maire décide d'investir, ce sera de l'ordre 1.000 euros par classe et par an, soit un budget de 12.000 euros pour Le Raincy.