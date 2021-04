Comment cuisiner avec les mêmes ingrédients pour les adultes, les enfants et les bébés

Comment continuer de cuisiner soi-même quand les membres de sa famille ont des âges - et donc des goûts et besoins alimentaires - différents ? C'est la question qui s'est posée au chef Julien Duboué lorsqu'il est lui-même devenu papa de plusieurs enfants. De son expérience, le cuisinier a tiré la certitude qu'il était possible de faire manger la même chose à tout le monde, sous des formes différentes, et un livre 1 plat/3 repas pour toute la famille, aux éditions Larousse.

Du ris de veau dès le plus jeune âge

Premier conseil livré par le chef au micro de Laurent Mariotte, dans La Table des bons vivants : intéresser les petits à tous les produits dès le plus jeune âge, pour les habituer à manger de tout. "Je les amène au marché, et je vois encore ma fille toucher des noix de Saint-Jacques, les mettre à la bouche pour comprendre le goût, ou vouloir manger des crevettes vivantes qu'on venait d'acheter !"

Une manière d'éviter que les enfants refusent de goûter des aliments qu'ils ne connaissent pas, explique Julien Duboué, qui n'hésite pas à cuisiner, par exemple, des ris de veau pour toute sa famille. "Un ris de veau piqué aux anchois pour nous, avec des carottes rôties dans la même poêle pour les enfants, et en purée, mixés pour les bébés."

Pour cuisiner l'un des produits phares de la saison, les asperges, le chef recommande à nouveau plusieurs préparations : une omelette avec un peu de gras de canard pour les adultes, des mouillettes d'asperges à tremper dans un œuf à la coque pour les enfants et une purée de pommes de terre, asperges et œuf pour les plus petits. "Il y a deux semaines, ma fille a même demandé des asperges au petit-déjeuner !", sourit-il.

Ne pas hésiter à cuire en grandes quantités

Pour appliquer ce principe en gagnant du temps, le chef livre une dernière astuce : ne pas hésiter à multiplier les quantités au moment de la cuisson. "Par exemple, si on fait cuire des haricots blancs, au lieu de n'en faire qu'un kilo, on va en faire deux. Et le reste, on le garde au frigo, tout simplement, ou on le met dans une boîte au congélateur. Comme ça quand on veut on les ressort, on assaisonne avec une vinaigrette, un peu d'ail des ours, un peu d'asperges cures, et on verse ça sur un poisson vapeur." Tout simplement.