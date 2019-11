Collecte des banques alimentaires ce week-end : "C'est une solidarité très concrète et simple"

REPORTAGE

Ce week-end, c'est la collecte nationale des banques alimentaires. 130.000 bénévoles dans toute la France et 9.000 points de collecte attendent les dons des particuliers. Conserves, café, plats cuisinés, produits d'hygiènes, les clients sont invités à les ajouter dans leurs paniers pour ensuite les donner aux bénévoles, près des caisses. Le rendez-vous est important. Cette collecte représente 10% des denrées récoltées par les banques alimentaires chaque année. Elles sont ensuite redistribuées aux associations qui en ont besoin. Europe 1 s'est rendue dans un supermarché de la région parisienne pour le premier jour d'ouverture de la campagne de dons.

A l'entrée du magasin, Françoise, bénévole, interpelle les clients avec une liste. Celle des produits dont les associations ont le plus besoin. Les passants ne sont pas toujours intéressés mais Sabine saisit la liste et pousse son caddie jusqu'au rayon des soupes en brique. "Ce n'est pas les quelques euros que ça va me coûter qui feront la différence sur mon budget", explique la cliente. "Pour les autres ce sera beaucoup, et pour moi c'est une solidarité très concrète et simple."

Quinze cartons remplis

Philippe, un habitué, a respecté la consigne : un panier rempli de produits longue conservation. "Des lentilles préparées, de la macédoine, des compotes de pommes.", énumère le client. "Notre argent quand on le donne, on ne sait jamais trop où ça va. Là on est sûr que ça sert à ce à quoi c'est destiné."

En plein week-end de Black Friday, pour Elvira, la collecte permet aussi remettre les pieds sur terre... "Ce qui fait le sens de la vie, c'est pas d'avoir des remises de 40 ou 50% sur des choses dont on n'a pas besoin, c'est surtout d'avoir les moyens de vivre dignement". La cliente a aussi acheté un paquet d'ours en guimauve. "C'est important l'aliment plaisir, explique Catherine, une bénévole. "Mais nous on distribue de l'aide alimentaire tout au long et on a besoin de distribuer des repas équilibrés donc n'hésitez pas à diversifier et à donner des produits salés."

A la fin de la journée, quinze cartons ont été remplis. "Un bon début" pour les bénévoles. Le record à battre : 50 cartons en trois jours l'année dernière. La collecte, qui durera tout le week-end, devrait permettre de récolter l'équivalent de 23 millions de repas, distribués à près de 2 millions de personnes.