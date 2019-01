Christophe Korell : "Réunir les professionnels de la sécurité et des citoyens, pour qu'on discute"

INTERVIEW

Alors que le mouvement des "gilets jaunes" connaît samedi son acte 9, un ancien policier veut "déconstruire les préjugés". Christophe Korell, interrogé samedi soir sur Europe 1, a fondé l'association “L’agora des citoyens de la police et de la justice” (ACPJ), qui a pour but de "réunir les professionnels de la sécurité, comme des policiers, des magistrats" et des citoyens, afin de renouer le dialogue.

"Nombreux sont ceux qui se désolent de l’image véhiculée autour des professions de sécurité et de justice. Nous considérons que les incompréhensions s'additionnent, comme autant d'obstacles au consensus indispensable à un service public réellement efficace. La police et la justice sont des institutions avant tout au service des citoyens", écrit l'ACPJ dans sa charte.