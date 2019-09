Charente-Maritime : 150 hectares de pins incendiés, la ligne LGV rouverte

Cent cinquante hectares de forêt sont partis en fumée depuis mercredi dans le sud de la Charente-Maritime et le feu, qui a diminué d'intensité, a été fixé sur cette zone, a indiqué jeudi la préfecture, précisant que le trafic sur la ligne LGV avait repris.

"Il y a eu plusieurs petits départs" de feu

"150 hectares de forêt ont été détruits. Le feu a pu être fixé sur le même périmètre, mais n'est pas encore maîtrisé. Le feu ne menace pas de zone d'habitation à ce stade", selon un communiqué de la préfecture de Charente-Maritime. "Les conditions météorologiques annoncent un vent léger orienté nord" et une reconnaissance aérienne a lieu ce matin, a-t-elle poursuivi.

L'origine du feu reste inconnue mais "il y a eu plusieurs petits départs", ont précisé les pompiers.

La Ligne Paris-Bordeaux rouverte

La ligne LGV reliant Paris à Bordeaux, fermée par mesure de précaution à la demande des secours, a été rouverte à 4h30, qui avait été déviée sur la ligne classique. La circulation se fait à vitesse réduite. Deux routes départementales restaient interdites aux véhicules, a précisé la préfecture.

Au total, 400 sapeurs pompiers et militaires de la région Nouvelle-aquitaine et plus de 100 véhicules ont été mobilisés dans cette région vallonnée de Bédenac, un village dans le sud du département. "Les habitants regroupés ont pu quitter le centre d'accueil" à Bédenac, a précisé la préfecture dans un tweet. Vingt-cinq personnes ont été relogées.