"C'est Verdun dans les choux" : les sangliers ravagent les cultures dans le sud de la France

REPORTAGE

À cause de la sécheresse, ces prédateurs ont plus de mal à trouver de la nourriture. Il s'agit des sangliers. Ils sont des dizaines de milliers en France à s'aventurer aux portes des grandes villes pour fouiller les poubelles. Mais surtout, ils ravagent sur leur passage les champs et les cultures maraîchères.

Dans le sud de la France, les agriculteurs tirent la sonnette d'alarme. "Ils m'ont fait un massacre : ils rentrent et ils viennent se servir", se désole René maraîcher à Martigues. "C'est vraiment Verdun dans les choux !" Chaque jour, l'agriculteur constate les dégâts. "On a des cultures qui sont pendant des mois en production, une fois prêtes : les sangliers les bouffent !" s'agace-t-il. "Cela se chiffre à quelques milliers d'euros de pertes."

"On a le droit de rien faire"

Certains paysans sont au bout du rouleau. Les prélèvement à titre individuel et les pièges sont interdits et les clôtures ne résistent pas aux hordes de sangliers, des espèces pouvant peser jusqu'à 100 kilos. "Il faudrait qu'on nous aide, parce que si on a le droit de rien faire, on a que nos yeux pour pleurer", explique Jean-Marc, maraîcher lui aussi. "Les lieutenants de Louveterie devraient intervenir plus souvent, organiser des battues pour en prélever beaucoup plus."

Les lieutenants de Louveterie, nommés par le préfet, sont préposés à la régulation des animaux nuisibles et à leur abattage en cas de dégâts. Le temps presse pour ce maraîcher, qui a déjà perdu près de 20% de sa récolte.