«Ces programmes n'inventent rien» : les illustrateurs inquiets face à l'utilisation des IA

Le métier d'illustrateur est-il en danger ? L'apparition de l'intelligence artificielle (IA) inquiète de plus en plus les professionnels du secteur, alors que les internautes n'ont désormais qu'à taper une phrase descriptive dans les moteurs de recherche des logiciels DALL-E ou Midjourney, pour voir une illustration apparaître en quelques secondes.

François Baranger, illustrateur, ne voit pas d’un bon œil l’arrivée des IA dans le milieu de l’illustration. Pour lui, cet outil pourrait menacer la profession, surtout les jeunes illustrateurs. Car "un jeune artiste peu expérimenté, doit souvent se contenter de petites commandes peu intéressantes et mal payées, mais qui lui permettent de s'améliorer et de se faire un nom", explique-t-il au micro d'Europe 1. Or, avec ces IA, le risque est que les petites entreprises qui jusqu'à présent faisaient appel à ces jeunes artistes se contentent désormais des images produites par générateur d'images", poursuit le professionnel.

Une régulation qui devient urgente

Mais ces logiciels interrogent également sur la question des droits d'auteur, ajoute François Baranger. "Ces programmes n'inventent rien, ils ont accumulé une masse gigantesque d'images sur Internet sans demander l'autorisation à quiconque et s'en servent par le biais d'algorithmes pour imiter ce qui existe déjà, sans jamais se préoccuper de ce qui est protégé par le droit d'auteur ou non. C'est donc du vol pur et simple", alerte-t-il.

Seule solution : réguler urgemment ces logiciels afin de protéger les droits d'auteur des artistes et préserver la profession d'illustrateur, conclut-il.