Ce plat improbable que Didier Van Cauwelaert a réalisé à l'âge de 9 ans

INTERVIEW

Si Didier Van Cauwelaert écrit depuis l'âge de 8 ans et que sa vocation était déjà toute trouvée, il y en a une pour laquelle il reconnaît ne pas avoir été fait : la cuisine. Bien qu'il soit devenu un grand amateur de la gastronomie française, l'écrivain a eu une première expérience du côté des fourneaux pour le moins rocambolesque. Une expérience que l'auteur du livre Le Pouvoir des animaux partage avec nous dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants, sur Europe 1.

Acte d'amour

"Le premier plat que j'ai cuisiné, c'était pour l'anniversaire d'une copine et c'était un gâteau", explique Didier Van Cauwelaert. "Mais attention, ce n'était pas n'importe quelle recette… C'était à La Vache qui rit et aux chips. Je partais sur une base salée car elle n'avait pas le droit au sucre pour cause de diabète dans la famille. Je lui faisais donc un gâteau d'anniversaire. C'était très beau avant la cuisson. Vous savez, les corolles de chips, c'était comme une fleur. Et puis, je l'ai mis au four et mon gâteau ne ressemblait plus à rien. Mais ça partait d'un bon sentiment. La cuisine, c'est un merveilleux acte d'amour." Encore plus quand c'est une attention que l'on prend soin de faire à tout juste 9 ans.