Carburants : dans une station d'Ile-de-France, la barre des deux euros exaspère

REPORTAGE

Beaucoup de voitures ralentissent devant les pompes et repartent aussitôt, comme si c'était difficile à croire pour les automobilistes. Dans une station-service de l'est de l'Ile-de-France, le prix du sans-plomb 98 a dépassé la barre symbolique des deux euros, dans un contexte général d'envolée des prix du carburant . Djibril semble incrédule en voyant le compteur des prix monter deux fois plus vite que celui du sans-plomb 98. "Pour deux euros, c'est facile à calculer, mais dans le compte bancaire, c'est difficile de vivre avec. C'est incroyable, mais on n'a pas le choix. Je suis en réserve, il me reste cinq kilomètres, je suis obligé de mettre le plein", affirme-t-il au micro d'Europe 1.

"Pour dix euros, vous avez à peine cinq litres"

La moyenne du litre de gazole a aussi atteint une barre élevée, à 1,60 euro. Dans cette station-service, Mario était également à sec, mais impossible pour lui de faire le plein. Il remplit juste assez son réservoir pour tenter sa chance à l'aire suivante. "Pour dix euros, vous avez à peine cinq litres. Ça fait mal au portefeuille. C'est horrible", souffle-t-il, soulignant une somme qui aurait pu atteindre 120 euros. "Ça nous fait perdre à côté pour l'alimentation ou des choses comme ça. À la fin du mois, on est assez court", explique Mario.

Pour ce père de famille, l'utilisation de la voiture est réduite à son minimum. Mario, qui travaille dans l'automobile, est inquiet de voir son budget carburant grimper de semaine en semaine. Une augmentation des prix à la pompe qui s'explique entre autres par la reprise de l'activité économique.