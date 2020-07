L'idée d'un masque obligatoire dans les lieux clos séduit : "Ça nous éviterait de faire la police"

REPORTAGE

Réclamée par des médecins et évoquée dimanche par le Premier ministre Jean Castex, la piste d'une obligation du port du masque dans les lieux clos est à l'étude en France. A Paris, cette mesure plaît à de nombreux habitants, mais aussi à certains professionnels, dans la perspective d'éviter un retour en force du Covid-19. "Ça nous éviterait de faire la police. Le rendre obligatoire serait utile et bien pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour nos clients. Nous, on porte le masque toute la journée, il faut que tout le monde y mette du sien", commente Patrice, responsable d'un restaurant de la capitale, lundi sur Europe 1.

"Des restaurants l'obligent, mais d'autres pas"

Pour le restaurateur donc, une obligation formelle serait un soulagement. Pour le moment, il doit parfois insister auprès de certains clients pour que cette règle soit respectée, le protocole sanitaire imposant déjà le port du masque dans les bars et restaurants en cas de déplacement à l'intérieur de ces établissements.

"Il y a des restaurants qui l'obligent et d'autres qui ne l'obligent pas", constate ainsi Sanaa au micro d'Europe 1. "Ça ne me dérange pas de commander avec un masque ou encore d'aller aux toilettes, de payer au bar ou de prendre un café à l'intérieur ", assure-t-elle.

"Même si on en a pour deux minutes, on met le masque !"

Gérard, lui, a toujours un masque dans la poche et l'enlève seulement de son visage lorsqu'il marche à l'air libre. "Quand on va dans un magasin, même si on en a pour deux minutes, on met le masque ! C’est vrai que les masques devraient être obligatoire", appuie-t-il.

Pour Margaux, porter un masque dans les lieux clos est déjà une évidence, surtout dans les supermarchés. "Dans ces endroits-là, les rayons ne sont pas grands, il y a des fils d'attente, du passage et souvent on est un peu tous là aux mêmes heures... On a vite fait de passer derrière quelqu'un ou devant quelqu'un", raconte-t-elle. Et de conclure : "Dans ce cas-là, c’est difficile de respecter le mètre de sécurité, donc ça devrait être obligatoire !"