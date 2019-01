Brest : des "gilets jaunes" bloquent un pont avant d'être délogés par la police

Environ cinquante "gilets jaunes" ont bloqué mardi le pont levant de Brest avant d'être repoussés par les forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes. Plusieurs manifestants ont été blessés, dont un pris en charge par les secours. "On voulait bloquer la levée du pont, mais on ne voulait pas de rapport de force", a expliqué à l'AFP l'un des manifestants, Lionel Botorel, peu après la libération du Pont de Recouvrance par une trentaine de policiers.

"On a été gazé dans la bouche et matraqué au sol", a-t-il dénoncé en montrant une vidéo où l'on voit les forces de l'ordre faire usage de bombes lacrymogènes, à quelques centimètres du visage de manifestants assis par terre. "J'avais la tête en feu", a-t-il assuré, les yeux rougis par les lacrymogènes.

"On avait pour instruction de libérer le pont". "On les a laissé bloquer un peu le pont", a expliqué pour sa part le commissaire central de Brest Bruno Gallot. "Mais on avait pour instruction de libérer le pont", s'est-il justifié auprès de l'AFP, assurant que les manifestants "refusaient de bouger".

"On les a gazés dans les formes réglementaires", a-t-il soutenu, indiquant avoir procédé aux sommations d'usage. "On n'a rien entendu, on était sous le vent", a cependant assuré Lionel Botorel. C'est la première fois que les "gilets jaunes" de Brest effectuaient une action en semaine.