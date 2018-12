Bobigny : des locataires réclament une "meilleure sécurité" après l'incendie mortel

Une centaine de personnes se sont rassemblées lundi à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, devant la tour HLM où un incendie a coûté la vie à deux femmes et deux petites filles la semaine dernière. À l'appel des habitants du quartier Paul-Éluard, une pétition a été lancée réclamant "une meilleure sécurité" pour l'ensemble des tours HLM, situées dans le centre de cette banlieue populaire près de Paris.

Le directeur général de Seine-Saint-Denis-Habitat, Patrice Roques, qui s'est rendu au rassemblement, a donné rendez-vous le 10 janvier aux locataires pour "discuter des règles de sécurité de l'immeuble" et déterminer comment "améliorer la qualité de service".

[ Rassemblement à #Bobigny] Les habitants de la cité Paul Eluard exigent des éléments sur le respect (ou non) des normes de sécurité. Plusieurs journalistes sont sur place. pic.twitter.com/KbgJggPeiH — Bobigny Community (@BobignyCo) 31 décembre 2018

Dubitatifs, plusieurs habitants ont exigé "des actions concrètes et non des paroles" et menacé de ne plus payer leurs loyers si des travaux pour assurer la sécurité n'étaient pas engagés. Le bailleur affirme que l'immeuble avait fait récemment "l'objet de travaux lourds de réhabilitation de plusieurs millions d'euros" et que ses installations électriques étaient "en bon état".

Des habitants pris au piège dans un ascenseur. Rapidement, l'hypothèse d'un accident a été privilégiée. Plusieurs témoins rapportent qu'un matelas a pris feu dans une chambre d'un appartement du premier étage. D'après une source proche du dossier, des habitants ont pris l'ascenseur pour quitter le bâtiment et ont été pris au piège quand l'ascenseur s'est arrêté à l'étage de l'incendie. Les trois premières victimes, une femme de 42 ans et ses filles de 3 et 8 ans, avaient été trouvées mortes jeudi soir dans l'ascenseur ou à proximité. Une femme de 25 ans était décédée le lendemain de suite de ses blessures. Les autopsies ont montré que toutes les victimes étaient décédées par asphyxie, a indiqué le parquet de Bobigny. Cinq autres personnes ont été blessées.