Blessé par balles, l'imam de Brest "va bien" et appelle au calme

L'imam de Brest Rachid El Jay, blessé jeudi par balles devant sa mosquée, "va bien" et appelle au calme dans une vidéo filmée depuis son lit d'hôpital et diffusée sur sa chaîne YouTube.

"Notre devise est qu'on ne répondra jamais à la haine par la haine. Mais on répondra à la haine par la sagesse, le calme et l'intelligence", déclare-t-il, allongé sur son lit, la main droite bandée.

L'imam dit avoir été touché par trois balles : une dans la main, une dans la cuisse et une dans le mollet. "Ça va bien, je sors du bloc opératoire (...) on vit cette épreuve de manière très apaisée", explique-t-il, en remerciant notamment les services de secours "pour leur intervention rapide", les voisins, les jeunes du quartier ou "le pharmacien qui a fourni les premiers secours". "La justice a pris le dossier sérieusement, l'enquête suit son cours, on fait confiance à la justice", ajoute-t-il.

Le tireur présenté comme un "déséquilibré"

Peu après 16 heures jeudi, des coups de feu ont été tirés devant la mosquée Sunna de Brest, un bâtiment d'un étage situé dans le nord-est de la ville, blessant deux personnes dont l'imam Rachid El Jay, qui avait fait parler de lui en 2015 en raison de prêches controversés avant d'adopter un discours plus modéré.

L'auteur présumé des faits, qui s'est enfui à bord d'une Clio grise, rapidement retrouvée vide, a été découvert mort quelques heures plus tard dans une zone boisée et isolée de Guipavas, aux portes de Brest. L'homme se serait suicidé, selon le parquet, qui l'a présenté comme un "déséquilibré" sans motivation terroriste.