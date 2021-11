Black Friday : les offres promotionnelles s'adressent-elles à tous les Français ?

Le moins que l'on puisse dire c'est que ce "vendredi noir" ne passe pas inaperçu. Sms, mails, affiches sur les vitrines des magasins, que ce soit sur Internet ou dans les magasins, les promotions à -30, -50 et -70% du Black Friday sont partout. Mais sont-elles destinées à tous les Français ? Les invités de Pierre de Vilno dans Europe Soir Week-end en ont débattu sur Europe 1. "Ce sont des débats de gens qui peuvent se permettre de se boucher le nez et de dire 'ah non moi je n'achète pas maintenant car c'est une fête commerciale", a expliqué Amine El-Khatmi, le président du Printemps Républicain.

"L'occasion de faire de bonnes affaires"

Acheter du made in France, des beaux produits, aider nos commerçants de quartier, un Français sur deux prévoit de participer au Black Friday cette année, selon une étude du cabinet BCG. Comme chaque année, les rabais vont se poursuivre durant trois jours. Et à moins d'un mois des fêtes de Noël, ces journées promotionnelles pourraient bien permettre à certains d'anticiper leurs achats.

Maxime Lledo, journaliste-essayiste affirme que c'est "l'occasion de faire de bonnes affaires". "Le Black Friday, c'est le seul événement où il y a des offres inratables sur du mobilier, de l'électroménager ou sur des outils informatiques qui sont indispensables si on veut survivre en 2021", a-t-il jugé au micro de Pierre de Vilno.

"80% de la population n'est pas concernée"

À l'inverse, Alexis Bachelay, adjoint apparenté Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) au maire de Colombes soupire de ces opérations qu'il considère comme "purement commerciales". "Je comprends bien pourquoi on importe ces concepts anglo-saxons, c'est pour pousser à la consommation mais on est le 26 du mois !", s'exclame-t-il avant d'ajouter, "je pense que 80% de la population n'est pas concernée car le 26 du mois, ils attendent que la paye arrive donc ils ne se posent pas la question de savoir s'ils vont acheter tel ou tel article". Toujours selon l'étude du cabinet BCG, les Français pourraient dépenser jusqu'à 300 euros par personne en ce jour du Black Friday.