Avant sa nouvelle tentative de traversée de la Manche, Franky Zapata n'est "pas stressé"

INTERVIEW

Après l'échec de sa traversée de la Manche le 25 juillet dernier suite à une chute au moment du ravitaillement, Franky Zapata s'apprête à remonter sur son flyboard. Invité de la matinale d'Europe 1 ce jeudi, l'"homme volant" revient sur les préparatifs de sa nouvelle tentative, qui doit avoir lieu dimanche. Et Franky Zapata l'assure, il "n'est pas stressé".

"On est en phase mécanique, on travaille 16 heures par jour pour construire le nouveau flyboard [le premier ayant été détruit le 25 juillet, ndlr]. Pour l'instant, on doit traiter un problème à la fois. Il y a plus d'une trentaine de systèmes à mettre en place sur la machine", indique celui que l'on surnomme "l'homme volant". "C'est après avoir fait tout ça que je vais pouvoir me reposer, et que l'état d'esprit et le stress vont arriver."

Une plateforme d'atterrissage plus grande

Une semaine et demie après sa première tentative, Franky Zapata et son équipe ont analysé toutes les données et vont opérer un changement majeur sur le bateau de ravitaillement qui se situe à 20 kilomètres des côtes. "La précédente plateforme faisait un mètre carré, c'était un timbre-poste ! Là, elle va en faire seize, quatre sur quatre", explique-t-il. Un espace d'atterrissage plus grand donc, mais aussi plus stable. Car ce sont les vagues de la Manche qui sont en majeure partie à l'origine de l'échec de la première tentative.

"Nous n'avons pas eu de problème de machine [...] mais un souci d'optimisation de l’atterrissage", insiste Franky Zapata au micro d'Europe 1. "Notre objectif est de montrer au commun des mortels que notre technologie est fiable et avancée", précise-t-il, avant de rappeler : "Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre machine qui tient dans un coffre et qui permet à un humain de parcourir 20 kilomètres en huit minutes."