Ardèche : deux jeunes se perdent toute une nuit dans la montagne

Deux jeunes Ardéchois de 18 et 27 ans ont passé une nuit dans un secteur très escarpé de l'Ardèche, vers le village de Gras après avoir tenté de rentrer chez eux en coupant au plus court, rapporte France Bleu Drôme Ardèche jeudi.

Vers une heure du matin jeudi, deux jeunes Ardéchois se sont fait déposer par un automobiliste sur une petite route entre Larnas et Saint-Montan, deux villages de montagne. Dans l'idée de rentrer chez eux à pied au Teil, à quelques kilomètres de là en contre-bas, ils ont décidé de couper au plus court en passant par la végétation plutôt qu'en suivant la route, rapporte France Bleu.

Une quinzaine de pompiers mobilisés

Cinq heures plus tard, ils ont envoyé leurs coordonnées GPS aux gendarmes pour qu'ils leur viennent en aide. Ceux-ci se sont alors aperçus qu'ils étaient partis à l'opposé de leur objectif et qu'ils se trouvaient dans une zone escarpée et très difficile d'accès du village de Gras. L'un des adjoints au maire du village, un chasseur, les a alors guidé jusqu'aux deux jeunes gens en se servant de rubalise comme d'un fil d'Ariane. Finalement, ce sont les pompiers du Grimp (Groupe de Recherche et d'Intervention en Milieu Périlleux) qui sont intervenus. Ils ont été découverts fatigués mais sains et saufs.