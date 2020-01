Après le réveillon, une association ramène gratuitement les fêtards chez eux dans le Bas-Rhin

REPORTAGE

Boire ou conduire, il faut choisir ! La question s'est posée pour de nombreuses personnes à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, mardi soir. Dans le Bas-Rhin, plutôt que de laisser des fêtards trop fatigués ou ayant bu prendre la voiture, une association a décidé de se dévouer pour les ramener chez eux, dans leur propre véhicule, grâce à des binômes de bénévoles. "Les Saints Bernard 67" ont mis en place un service d’appel toute la nuit. Europe 1 les a suivis.

Dans le hall du centre administratif de Strasbourg, le standard explose. Depuis 23 heures, les bénévoles reçoivent des centaines d'appels de fêtards éméchés ou trop fatigués pour reprendre le volant. Joël se tient prêt, gilet jaune sur le dos et clé de voiture à la main. C'est la première fois qu'il participe à l'action de l'association. "Je suis retraité alors je me suis dit que j'allais donner de mon temps, j'ai le temps de faire la fête toute l’année !"

Une façon de se sociabiliser

En plus de rendre service, et de sécuriser les routes, c'est aussi une façon de se sociabiliser pour certains. "En étant licencié, on a plus du tout de vie et de contact avec les gens", confie Valérie, binôme de Joël. "Comme je ne fête pas le Nouvel An, j'ai décidé que, plutôt que d'être seule avec mon livre, j'allais faire partie d’une grande aventure."

Les interventions des bénévoles s'échelonnent sur 30 kilomètres autour de Strasbourg. À 4 heures du matin, Roxane avait besoin d'un chauffeur pour rentrer chez elle. Elle a opté pour les services de l'association. "L'année dernière, le taxi était très long et a triplé ses chiffres", se souvient-t-elle. "Du coup je me suis dit cette année on tente ! C'est trop pratique!" Les chauffeurs bénévoles proposent leurs services gratuitement.