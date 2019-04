Anatole, atteint d'une tumeur, est suivi aux États-Unis grâce aux dons : "Il est très sensible à ça", confie son père

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Grâce à la mobilisation des auditeurs d'Europe 1, Anatole, presque 9 ans, est désormais soigné aux États-Unis. Le jeune garçon souffre d'une grave tumeur cérébrale et tous les traitements ont échoué. Son seul espoir était de traverser l'Atlantique pour se faire soigner. Face au coût engendré par le voyage et les soins, son père, Fabrice Donguy, avait lancé un appel aux dons sur Europe 1, au mois de février. L'appel a été entendu : plus de 132.000 euros ont déjà été collectés, alors qu'il a besoin de 150.000 euros.

"Il est conscient de tout l'élan de générosité autour de lui." Anatole est actuellement à Washington et "a commencé son traitement jeudi dernier", explique son père au micro de Nikos Aliagas, lundi. "Son état est stable donc c'est déjà une bonne chose on est content de ça." "Il est conscient que c'est une nouvelle étape mais il est aussi conscient de tout l'élan de générosité autour de lui. On lui relaie toutes les petites attentions, les messages, les dessins, les vidéos qu'il reçoit. il est très sensible à ça et ça le porte énormément", assure Fabrince Donguy.

"On devrait avoir une réponse d'ici deux, trois mois." Désormais, il faut être patient avant de savoir si Anatole réagit bien à ce nouveau traitement : "Au mieux, on devrait avoir une réponse d'ici deux, trois mois. On espère une stabilisation de la tumeur mais on est dans de cas de traitements expérimentaux donc on n'a pas beaucoup de visibilité."

Si Fabrice Donguy espère évidemment "une amélioration rapide", il prévient que "ça peut prendre du temps".