Action contre la faim a récolté "600.000 euros l'année dernière" grâce à la collecte annuelle de titres restaurant périmés

LA FRANCE BOUGE

Vos "Chèque Déjeuner" 2018 ne sont pas périmés pour tout le monde. Grâce au dispositif "Je déj, je donne", il est possible d'en faire don à l'ONG Action contre la faim jusqu'au 31 mars. Thomas Delpech, responsable mécénat du Groupe Up, qui propose le service "Chèque Déjeuner" aux entreprises, est venu évoquer cette opération d'envergure, au micro de Raphaëlle Duchemin sur Europe 1, lundi.

"Le Français est de plus en plus généreux." "Il suffit de mentionner Action contre la faim sur votre chèque déjeuner, d’apposer une mention, de le mettre dans une enveloppe T avec l’adresse qui est indiquée sur le site du dispositif jedej-jedonne.org. Le don parviendra directement à Action contre la faim", explique-t-il. Ce dispositif a notamment permis de récolter "600.000 euros l'année dernière", précise-t-il. "Le Français est de plus en plus généreux mais il a besoin de trouver du sens dans son don."

Thomas Delpech assure que "cette grande collecte nationale est reversée intégralement à Action contre la faim pour des projets dans le monde". Dans le détail, 20% de la somme récoltée est destinée à "des projets d'urgence", tandis que les 80% restants "vont dans les actions menées par Action contre la faim tout au long de l'année".