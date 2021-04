Avant Pâques, l'atelier du chocolatier Patrick Roger tourne à plein régime

REPORTAGE

Le chocolat. Rien de mieux pour digérer les nouvelles restrictions annoncées mercredi soir par Emmanuel Macron face au Covid-19. En France, on en mange la quantité respectable de sept kilos par personne et par an. Alors, à quelques jours de Pâques, afin de mesurer l'engouement des Français pour l'aliment incontournable de cette fête, Europe 1 s'est rendue dans le laboratoire de l’un des chocolatiers les plus réputés du monde : Patrick Roger, chocolatier et sculpteur à Paris.

"Je suis vraiment cinglé, mais c'est ça qui est bien"

Des chariots remplis de poussins en chocolat au lait, des hérissons en chocolat noir… Au total, 40.000 gourmandises comme celles-ci doivent sortir du laboratoire de Patrick Roger d'ici dimanche. "C'est juste extraordinairement bon", souligne-t-il. Comme ces œufs qu'il façonne à l'aide d'un moule, d'un pinceau et d'un robinet à chocolat. "Ça, c'est pour qu'il n'y ait pas de bulles. Après, on met une deuxième couche pour avoir l'épaisseur et que ce soit suffisamment solide pour les garnir avec des pralinés, du gianduja, de la pâte d'amande, du caramel…"

Un minutieux travail d'artisan, d'artiste même. Dans la pièce d'à côté, la lame du couteau fait sauter des copeaux cacaotés d'un bloc de 200 kg. Le chocolatier s'est transformé en sculpteur. "Je taille dedans, puis il va falloir faire sortir la forme", explique-t-il. "Les sculpteurs prennent en général de la terre, de la glaise, du plâtre… Moi, mon médium, c'est cette matière", poursuit-il, en continuant de travailler son chocolat.

D'un Teddy Riner surréaliste à un orang-outan plus vrai que nature, il imagine tout. "Je suis vraiment cinglé, mais c'est ça qui est bien". Son plus grand rêve ? Exposer ses œuvres à la Fondation Cartier. Car chez Patrick Roger, encore plus qu'ailleurs, le chocolat se mange avant tout avec les yeux.