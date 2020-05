Vers de nouvelles régions en zone verte ? "Il faut considérer que le virus est partout"

La carte du déconfinement va-t-elle évoluer ? Jeudi, le Premier ministre Édouard Philippe et son gouvernement doivent présenter l'acte II du déconfinement, avec des assouplissements attendus à partir du 2 juin au vu d'une situation sanitaire encourageante. Du côté des quatre régions (Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) encore classées rouge, ainsi que de Mayotte, on espère un passage en vert, alors que le reflux continu du nombre de malades graves en réanimation se poursuit.

Toutefois, Daniel Lévy-Bruhl, médecin responsable de l'unité infections respiratoires et vaccination à Santé publique France, rappelle sur Europe 1 que tant que le virus circule encore, il est important de ne pas baisser la garde et de ne pas oublier les gestes barrières.

>> EN DIRECT -Suivez l'évolution de la situation

"Le risque est partout"

"On va avoir du mal à pouvoir dire : 'ça y est, c'est gagné'", explique-t-il au micro d'Europe 1, car "tant que le virus circule, il est toujours possible qu'il se remette à circuler davantage". Selon cet épidémiologiste, "même s'il y a des différences entre les régions, il faut considérer que le virus est partout. Dans chaque région, dans chaque département, il y a des cas".

"Il n'y a pas d'endroits en France dans lequel la population devrait se dire : 'On est débarrassé, on n'a plus besoin de faire attention parce que chez nous, c'est fini'", insiste encore Daniel Lévy-Bruhl, selon qui "le risque est partout, parce que le virus est un peu partout". Et de conclure : "Même si ça veut pas dire qu'il est dans toutes les maisons, tous les quartiers, tous les villages".