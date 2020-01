Un système de rétine artificielle pour soigner les patients atteints de DMLA

La société française Pixium Vision a mis au point un système révolutionnaire de rétine artificielle pour permettre aux personnes atteintes de DMLA (dégénérescence maculaire lié à l’âge) de recouvrer une vue normale. A travers le monde, 200 millions de personnes âgées de plus de 50 ans sont atteintes par cette maladie, dont 1,3 million en France. La DMLA se manifeste par une vision floue, déformée, l’apparition de taches sombres, la sensation d’éblouissement et la modification des couleurs. En France, elle est la première cause de mal-voyance des plus de 50 ans.

Comment fonctionnent ces yeux bioniques ?

Le système, baptisé "Prima", est composé, d'une part, d'une paire de lunettes high-tech munie d'une caméra reliée à un mini ordinateur de la taille d'un gros smartphone. Et d'autre part, d'un minuscule carré de silicium de deux millimètres de côté, doté de 378 électrodes, implanté sous la rétine à l'issue d'une intervention chirurgicale assez banale.

Concrètement, un faisceau infrarouge est envoyé par ces lunettes. Ce faisceau va stimuler la rétine artificielle qui, grâce à ses électrodes implantées, va venir suppléer les photorécepteurs naturels de l’œil, qui alimentent le nerf optique en temps normal. Mais, avec l'âge, ces photorécepteurs ne fonctionnent plus.

Implantation réussie chez un premier patient

Fin janvier, Pixium Vision a annoncé l’implantation réussie de son système chez un premier patient aux Etats-Unis. Un essai clinique mené depuis deux ans a donné d’excellents résultats sur cinq patients français rendus quasiment aveugles par la DMLA. Quatre d’entres eux ont retrouvé une bonne acuité visuelle. Trois sont même capables aujourd’hui de lire, y compris des lettres en caractères minuscules. Sur le dernier patient, cela n’a pas fonctionné en raison d’une mauvaise position de l’implant.

Une commercialisation d'ici 2023

Cette avancée ne pourra malheureusement pas permettre aux 40 millions de personnes complètement aveugles dans le monde de recouvrer la vue. En revanche, pour les 200 millions de personnes atteintes par la DMLA sèche pour laquelle il n’existe aucun traitement, cela relève du miracle. Car la chirurgie sait opérer un cristallin, greffer une cornée, mais elle n’avait jusque là pas de solution pour la rétine. Le système Prima devrait être commercialisé dès 2023. Son prix n’a pas encore été fixé.