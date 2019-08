Risque de listeria : Carrefour rappelle des lots d'andouille de Guéméné

Carrefour a annoncé mardi le rappel par la société Bianic d'un lot du produit "Véritable andouille de Guéméné", commercialisé sous la marque Reflets de France, indique le groupe dans un communiqué. En cause, la présence de Listeria monocytogenes, une bactérie présentant des risques pour la santé.

Carrefour recommande aux personnes qui détiendraient ces produits "de ne pas les consommer et de les détruire ou de les rapporter au magasin, où il leur sera remboursé". Le groupe appelle aussi les personnes qui auraient consommé ces andouilles et qui "présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête", à consulter un médecin. Les femmes enceintes, ainsi que les personnes âgées ou immuno-déprimées doivent être particulièrement vigilantes, précise encore le communiqué.

La listériose, "une maladie qui peut être grave"

Selon Carrefour, les symptômes "peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines".

Le lot concerné est numéroté 91800578, et les sept premiers chiffres du code-barre sont 2119963. Les consommateurs désirant plus d'informations peuvent contacter le service consommateurs de Carrefour au 09 69 39 22 44 (appel non surtaxé depuis un poste fixe).