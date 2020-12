Pourquoi il faut vacciner ses enfants contre la varicelle

La varicelle est-elle dangereuse ? Faut-il se faire vacciner ? Un auditeur de Sans rendez-vous, l'émission présentée par Mélanie Gomez et Jimmy Mohamed, s'interroge mardi sur le fait que son enfant âgé de 12 ans n'a encore jamais eu la varicelle, qu'il pensait pourtant être un passage obligé dans l'enfance et se demande alors s'il est nécessaire de lui faire un vaccin. "Le vaccin contre la varicelle existe, mais il n'est pas obligatoire", répond le docteur Jimmy Mohamed. Il s'agit d'un vaccin en deux doses espacées de quatre à huit semaines ou de six à dix semaines en fonction du vaccin utilisé. Il est efficace à 95% dès la deuxième dose. Le vaccin est par ailleurs remboursé à 35% par la sécurité sociale.

A quoi sert le vaccin ?

Ce vaccin se fait à partir de l'âge de 12 ans, et jusqu'à 18 ans. On vaccine également les femmes en âge de procréer et les adultes qui vont être au contact de personnes fragiles, immunodéprimées et qui n'auraient pas eu la varicelle, pour éviter certaines complications.

Si la varicelle est une maladie bénigne chez l'enfant, chez l'adulte et le grand enfant, à partir de 12 ans, elle peut être responsable de certaines complications comme la pneumonie varicelleuse, soit une surinfection bactérienne sévère. Elle peut également entraîner la forme neurologique, bien plus grave, une encéphalite liée à la varicelle. C'est pour cela que l'on vaccine les plus âgés. Car s'ils sont infectés, ils vont développer des formes graves de la maladie.

Par ailleurs, la varicelle néo-natale avant l'âge de 6 mois est responsable de complications néo-natales. C'est une des premières causes de mortalité chez les nouveaux nés.

Comment sait-on que l'on est immunisé ?

Le premier indice se trouve dans le carnet de santé de chacun. Si on a été vacciné, c'est indiqué dans le livret médical. Encore faut-il pouvoir remettre la main dessus. Si on ne retrouve pas le carnet de santé, il est toujours possible de faire un test sérologique afin de découvrir si on a développé ou non une immunité face à la varicelle.

Par ailleurs, pour les parents dont les enfants sont atteints mais qui eux-mêmes n'ont jamais eu la varicelle, il est possible de se faire vacciner en trois jours, en urgence. Ainsi, vous éviterez une varicelle, et une varicelle très compliquée. Car même sans complications, elle est très sévère et se traduit par une semaine de fièvre et des boutons de la tête aux pieds.