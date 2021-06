L'appel du docteur Jimmy Mohamed à reprendre le sport après les confinements

Après de longs mois difficiles, entre confinement, couvre-feu et temps morose, on peut désormais sortir de chez soi sans restriction. La reprise du sport a été autorisée et les salles de sport sont à nouveau ouvertes (avec des conditions particulières cependant). Une aubaine pour ceux qui avaient délaissé la pratique sportive et qui veulent s’y remettre. Car les bénéfices pour la santé sont plus nombreux qu’on ne le pense, a expliqué le docteur Jimmy Mohamed jeudi après-midi dans l’émission Sans Rendez-vous d’Europe 1, à condition de ne pas faire n'importe quoi. Il a répondu à la question d'un auditeur inquiet.

La question de Kevin

"Je suis allé courir il y a peu, après avoir arrêté toute activité physique pendant quelques mois. Au bout de dix minutes, j’ai eu très mal à la gorge. Est-ce que c’est grave ?"

La réponse de Jimmy Mohamed

"L’activité physique ne doit normalement pas être douloureuse. Si vous courez et que vous avez le nez bouché, vous allez respirer par la bouche. La qualité de l’air n’était pas au rendez-vous ces derniers temps, d’autant plus quand il fait chaud, la pollution atmosphérique peut être plus importante. On peut donc imaginer qu’il y ait une irritation. Néanmoins, tout symptôme qui survient dans un contexte d’efforts doit vous faire consulter. Car une douleur au niveau de la gorge peut être une douleur projetée au niveau de la poitrine qui signale un infarctus. J’appelle donc à la plus grande prudence.

L’activité physique, parmi les premiers traitements prescrits par les médecins

Plus globalement, c’est toujours une bonne résolution de reprendre le sport, de se remettre en mouvement, mais soyez prudent et allez-y progressivement. L’activité physique pourrait faire partie des premiers traitements prescrits par les médecins. On sait que lors d’une dépression légère et modérée, l’activité sportive fera mieux ou aussi bien que des anti-dépresseurs. Si vous avez des troubles du sommeil, toute activité sportive en journée va augmenter la phase de sommeil qu’on appelle 'lent profond' qui permet une meilleure récupération. C’est aussi une solution si vous souffrez d’hypertension artérielle. L’activité physique fait partie des premiers traitements bien avant les médicaments.

Prévenir d'autres maladies

Le sport sert également à prévenir d’autres maladies. Si vous souffrez par exemple d’arthrose du genou, il a été prouvé, en dehors des crises aigues, que cela va vous permettre de sécréter des hormones anti-inflammatoires, de lutter contre l’inflammation et d’avoir moins de crise.

Bénéfique pour ceux qui souffrent de maladies chroniques

Pour ceux qui ont des maladies chroniques, le sport n’est presque jamais contre-indiqué. Il faut malgré tout être entouré, que la maladie soit assez stable pour faire des efforts dans la limite du possible, mais l’activité physique sera bénéfique. Le sport peut être prescrit par votre médecin, même si ce n’est malheureusement pas remboursé. Allez voir votre médecin, ce sera l’occasion de refaire le point sur l’activité physique, mais aussi sur l’hypertension artérielle ou encore le diabète. Il pourra vous guider sur les activités adaptées. Par exemple si vous avez de l’arthrose du genou, il vous déconseillera par exemple la marche rapide et recommandera le vélo ou la natation.