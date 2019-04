Pollution de l'air : Côtes-d'Armor et Finistère en alerte rouge mardi

Le Finistère, les Côtes-d'Armor sont en alerte rouge pour mardi pour la pollution aux particules fines, a indiqué Air Breizh dans un nouveau communiqué publié lundi. L'Ille-et-Vilaine, en alerte rouge depuis vendredi, a été été rétrogradée au niveau orange.

Sur une échelle de 10, les deux départements concernés par l'alerte rouge ont un indice de 8 soit une qualité de l'air "mauvais à très mauvais", selon l'observatoire. Selon ces prévisions, Saint-Malo, Rennes et Quimper restent en alerte orange. Le sud de la région est cependant moins touché. Le Morbihan est classé vert pour la journée de mardi. Et Lorient et Vannes retrouvent une qualité de l’air " bonne à très bonne ".

Quelques mesures à observer pour limiter les effets

L'observatoire Air Breizh rappelle les mesures sanitaires en cas de pic de pollution. Il recommande de privilégier les sorties brèves, les activités modérées et d'éviter les zones à fort trafic routier aux périodes de pointe. Les mesures de ventilation et d'aération des logements sont toujours à observer.