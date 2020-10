Pasteurdon : "La générosité est indispensable pour la recherche, notamment sur le Covid"

INTERVIEW

A l'occasion du lancement de la quatorzième édition du Pasteurdon, auquel Europe 1 est associée, Sylvie Behillil, responsable adjointe du Centre national de référence (CNR) sur les virus respiratoires à l’Institut Pasteur, était l'invitée de la matinale, mercredi. Elle a longuement détaillé le rôle joué par l'institut Pasteur lors de l'apparition de l'épidémie de coronavirus en France. Elle lance désormais un appel aux dons : "La générosité est indispensable pour la recherche, notamment sur le Covid"

Sylvie Behillil rappelle que l'Institut Pasteur vit en partie grâce aux dons des particuliers ou des différents donateurs, représentant 45% de son budget. Alors que l'épidémie sévit toujours, cette générosité est aujourd'hui indispensable : "Cela permet de financer des projets de recherche sur le Covid-19, notamment en termes de traitements, de vaccins. Mais il y a également d'autres projets de recherche qui pourront être financés grâce à ces dons, notamment sur les cancers, les maladies neurodégénératives, le microbiote intestinal, etc."

Sur le Covid, des avancées et une part d'inconnu

L'institut Pasteur a joué un rôle primordial dans l'instauration de tests pour la détection de la maladie, mais aussi dans le séquençage du virus et sa mise en culture. Même s'il avait déjà étudié des virus similaires, la part d'inconnu est alors colossale. "On a appris beaucoup de choses depuis le mois de janvier parce que c'était un virus que l'on ne connaissait pas du tout. En revanche, on se pose encore la question de savoir pourquoi, chez certains patients, l'infection peut être très longue." La persistance chez certaines personnes contaminées mais aussi les causes des formes graves de la maladie sont encore à explorer. "On avance tous les jours et je pense que l'on va encore découvrir des choses dans les mois qui viennent."

La campagne du Pasteurdon se déroule du 7 au 11 octobre. Une conférence en ligne, visible sur le site de l'Institut Pasteur, est organisée et permettra à des chercheurs de parler des dernières avancées sur le Covid-19.