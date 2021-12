Les professionnels de la santé face au défi de la vaccination qui s'ouvre aux 5-11 ans

REPORTAGE

Nouvelle étape dans la vaccination en France. A compter d'aujourd'hui, les enfants de 5 à 11 ans à la santé fragile peuvent se faire vacciner. Ils sont 360.000 concernés. Et si les centres font déjà face à la déferlante de réservations à l'annonce du rappel de la troisième dose par le gouvernement, nombreux ayant rouvert leurs portes, ils ont tout mis en place pour accueillir au mieux ces nouveaux patients.

A Douai, dans le Nord, le vaccinodrome s'est mis aux couleurs de Noël pour tenter d'atténuer l'anxiété des enfants. "On va installer quatre boxes et il y aura systématiquement un médecin", explique à Europe 1 Saliha Grévin, cheffe du vaccinodrome de Douai. "On est dans un périmètre restreint, médecin/infirmier et pédiatre. Il faut que l'enfant soit en sécurité. Hier après-midi, on a vacciné 1300 personnes, c'était tendu."

Une atmosphère que Saliha Grévin écarte pour les plus jeunes. "Ce sont des situations dont on souhaite extraire les enfants", soutient-elle.

Le Père Noël auprès des jeunes patients

Dans ce vaccinodrome de Valenciennes, c'est avec des musiques de Noël que le enfants sont accueillis. Et lorsque le vaccin sera administré, une autre surprise les attend. "On a une infirmière spécialement dédiée aux enfants", explique un infirmier qui reçoit les enfants Valenciennes. "Elle prendra le temps qu'il faudra pour les rassurer. Quand les enfants se seront fait vacciner, ils pourront patienter ici ou avec le Père Noël pendant les 15 minutes obligatoires."

De quoi préparer les professionnels à l'étendue prochaine de la vaccination à l'ensemble des enfants de 5 à 11 ans.