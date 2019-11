LA QUESTION SEXO - Mon mari souhaite faire de l’échangisme : dois-je vraiment écouter son désir ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

L'échangisme, c'est lorsque deux couples, ou plus, vont échanger leur partenaire le temps d'une soirée. Mais que faire si, malgré l'envie de son ou sa partenaire, on ne le souhaite pas soi-même ? Dans Sans Rendez-Vous, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc livre son point de vue sur la question.

La question de Marine

"Je suis mariée depuis 9 ans, mais depuis quelques mois, mon mari souhaite faire de l'échangisme. Je n'en ai pas vraiment envie mais il insiste, j'ai l'impression de ne pas lui suffire. J'ai peur qu'il me trompe si je continue de refuser. Que dois-je faire ?"

La réponse de Catherine Blanc

"C'est compliqué parce que notre société nous propose une vie sexuelle extrêmement mouvementée, une vie érotique heureuse, avec multiples couleurs, inventive, créative. Mais c'est parce qu'elle manque de création qu'on va chercher dans les lieux communs, dont l'échangisme fait partie. Ceci étant, on peut tout à fait comprendre que l'idée de découvrir d'autres partenaires sans pour autant perdre le sien ou la sienne soit très excitante. Et l'on peut comprendre qu'il y a quelque chose d'excitant à l'idée de sentir que son ou sa partenaire pourrait nous être ravi par quelqu'un d'autre, le voir ou la voir dans les bras de quelqu'un d'autre. Évidemment qu'il y a quelque chose de masochiste et de cruel là-dedans, mais les fantasmes sexuels le sont aussi."

Est-ce que ce n'est pas juste une façon de pouvoir tromper, mais avec l'aval de l'autre ? Si Marine refuse, son mari ne risque-t-il pas d'aller voir ailleurs ?

"C'est ce que Marine craint, et c'est cette crainte qui fait que beaucoup de femmes finissent par céder. Elles se disent 'je suis peut-être coincée, un peu rigide'. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas une certaine excitation, on risque de se faire du mal, puisqu'on risque de se retrouver comme offerte à un autre, ce qui renvoie à une idée de prostitution, on risque de se retrouver comparée à une autre, voire assister à une infidélité officialisée par soi, dont on ne pourrait plus se plaindre, puisqu'on l'a acceptée."

Si elle dit oui, ne risque-t-elle pas de se sentir en compétition avec les autres filles ?

L'idée de compétition existe dans la vie en général, et là elle est même censée être la source d'excitation. Elle peut se permettre des trucs incroyables parce qu'elle veut gagner sur l'autre, mais aussi au contraire se sentir complètement dévalorisée et abîmée par cette rivalité. Je crois que dans la sexualité, on ne peut pas savoir à l'avance ce dont on sera capable, mais on peut savoir ce qui nous fait peur ou nous fait du mal, auquel cas on s'en protège, bien évidemment."