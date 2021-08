"Ils ont vraiment besoin d'aide" : des centaines de soignants en renfort aux Antilles

Plus de 300 professionnels de santé se sont envolés de l'aéroport parisien d'Orly ce vendredi après-midi à destination de la Martinique et de la Guadeloupe, dont les hôpitaux sont saturés par les cas de Covid-19. Avec des taux d'incidence entre cinq et dix fois supérieurs à ceux de la métropole et un excès de mortalité dans des établissements surchargés, les équipes sur place ont besoin d'aide.

"Autant essayer de prêter main forte"

Hugo Thomas est kinésithérapeute. Il vient de Normandie et fait partie des soignants envoyés aux Antilles. Et même s'il a conscience de la gravité de la situation sur place, il appréhende ces deux prochaines semaines très sereinement. "Je ne fais pas partie des personnes à risques donc je ne suis pas inquiet personnellement. On verra ensuite comment on arrive à gérer les patients et toutes nos tâches parce qu'on ne sait pas encore quelles fonctions on aura", explique-t-il. "Je suis kiné donc je vais possiblement être dans les services de réanimation", poursuit le jeune homme.

Pour lui, si les Antilles ont fait appel à du personnel de métropole, c'est que le contexte sur place est vraiment délicat. "Ils ont vraiment besoin d'aide. Il y a de la demande un peut partout alors autant essayer de prêter main forte", a-t-il conclu, espérant que la situation ne se dégrade pas également en métropole.