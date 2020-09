Coronavirus : dans les hôpitaux marseillais, une situation "sous contrôle" grâce aux recrutements

"La situation est sous contrôle." C’est en substance le message délivré par l’assistance publique des hôpitaux de Marseille, ville particulièrement touchée en France par l'épidémie de coronavirus. 168 patients Covid y sont soignés, dont 46 en réanimation. La situation reste tendue, mais les chiffres se stabilisent notamment grâce aux soignants récemment recrutés.

"Si on n’avait pas recruté, cela n’aurait pas été maitrisé"

Dans le service du professeur Velly, anesthésiste réanimateur à la Timone, 90% des lits sont occupés et presque un malade sur deux est un patient Covid. L'objectif est d’arriver à ne pas déprogrammer d'opérations. "Ce soir on a deux lits de libres pour les non Covid. En urgence, on ouvre des lits de réanimation éphémères. Si la pression Covid diminue, on reconvertira ces lits pour accueillir d’autres patients. Si on n’avait pas recruté, cela n’aurait pas été maitrisé."

"Il ne faut surtout pas de confrontation entre tabliers bleus et blouses blanches"

Une situation sous contrôle également grâce aux gestes barrières et aux efforts demandés aux cafetiers et restaurateurs, nécessaires pour que l’hôpital puisse continuer à accueillir tout le monde. "Grâce au port du masque obligatoire et à l’arrêt de la vie festive, on a un peu ralenti l'augmentation. C’est ce qui va nous permettre de continuer à opérer les gens qui doivent être opérés et à prendre en charge les patients qui ont des pathologies chroniques. Il ne faut surtout pas qu’il y ait une confrontation entre tabliers bleus et blouses blanches", explique le professeur Velly. La collaboration entre hôpitaux publics et privés est par ailleurs primordiale afin de maitriser la situation.