Covid-19 : 83.393 morts, l'épidémie reste sur un plateau élevé en France

La France compte 83.393 morts du coronavirus, selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement. La pression hospitalière demeure stable mais très élevée. En effet, malgré une légère baisse des hospitalisations, une légère hausse des réanimations est à noter ce jeudi sur les dernières 24 heures. Les données hospitalières des ces derniers jours semblent indiquer un plateau très haut en légère décroissance.

Léger recul des hospitalisations et hausse des réanimations

Parmi les indicateurs de cette tendance, on compte 25.762 patients hospitalisés pour une infection au coronavirus, soit 212 de moins que mercredi. Dans les services de réanimations, à l'inverse, on enregistre 44 patients de plus que lors du dernier pointage, pour un total de 3.394 patients. Le bilan de l'épidémie s'est également alourdi de 271 décès en 24 heures.

Le nombre de nouveaux cas quotidien dans la population reste à un seuil élevé avec 22.501 contaminations. C'est dans ce contexte qu'Olivier Véran a annoncé lors de son point presse hebdomadaire que la durée de l'isolement pour les patients positifs allait être portée à dix jours.