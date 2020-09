Coronavirus : la deuxième vague occulte des pathologies, qui pourraient dégénérer

Outre les nouvelles mesures restrictives, le ministre de la santé Olivier Véran a annoncé mercredi que, contrairement au mois de mars, l’activité chirurgicale ne pourrait pas être décalée pour laisser place aux malades du Covid-19. "Parce qu’il y a d’autres malades que ceux qui ont le coronavirus", a-t-il expliqué. Jeudi sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed a expliqué pourquoi de nombreux patients renoncent aux soins pendant la crise sanitaire et comment cela peut toucher tout le système de santé.

"Tout le reste du système de santé va être impacté. Je vais vous parler d'une étude parue dans The Lancet, en Angleterre. Sur la période du mois de mars, chez les médecin généralistes, ils se sont rendus compte d’une baisse de 50% des diagnostics de maladies cardiovasculaires et de maladies psychiatriques. Il y a eu également moins de diagnostics de diabète de type 2 et moins de premières prescriptions de traitements. Cela veut donc dire que les patients renoncent aux soins lorsqu'il y a le coronavirus.

On avait déjà aperçu cette tendance avec la baisse de la vaccination et la baisse du dépistage de certains cancers. Il faut aussi penser aux femmes enceintes qui, lors de leur grossesse et l'accouchement, ont dû souvent se séparer de leur mari. Le coronavirus aura certes un impact sur l'hôpital, mais sur tout notre système de santé et également sur l'école.

L'école finira par fermer si l'épidémie est incontrôlable. Pour certains enfants, l'école est la seule façon d'avoir une vie normale et peut être même parfois, d'avoir un repas équilibré. Donc il va falloir faire quelque chose, car la situation se dégrade.

Que faire pour limiter la circulation du virus ?

Il y a quinze jours, je vous disais qu'il fallait siffler la fin de la récréation. Je pense qu'il va falloir vraiment se réveiller. En ce qui concerne nos amis marseillais, ce qui leur arrive n'est pas de la persécution. C'est vraiment pour les protéger. Il faut leur dire que ce n'est pas la pensée magique qui va faire que le virus va disparaître, ce n'est pas le professeur Raoult ou même la chloroquine qui vont les sauver. Ce sont le changement dans leur comportement : il faut porter un masque, c'est la seule façon d'infléchir la courbe et d'éviter un confinement.

Si on est honnête, Marseille aurait très certainement dû être confiné, avec des mesures bien plus sévères que celles annoncées par le ministre de la Santé. Il faut faire attention aussi aux irresponsables élus, qui vont contester les décisions des gouvernements du ministre de la Santé, qui a expliqué très clairement les enjeux. La situation risque de déborder, voire d'éclater d'ici quinze jours à trois semaines. C'est vrai qu'on annonçait l'apocalypse tous les quinze jours, mais là, c'est réel.

Enfin, limiter vos interactions sociales ne veut pas dire ne pas aller voir vos personnes âgées, vos proches. Allez les voir, mais avec un masque. L'amour et la chaleur humaine ne sont pas bloqués par un masque. La seule chose que le masque va bloquer, c'est le virus. Donc, vous pouvez prendre soin les uns des autres. Vous pouvez limiter cette deuxième vague en portant un masque et vraiment, il va falloir se réveiller et changer nos comportements pour que le mois d’octobre ne ressemble pas au mois de mars."