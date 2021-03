Coronavirus : 88.444 morts en France, la pression reste forte sur l'hôpital

Le nombre de malades du coronavirus en réanimation était stable samedi, à 3.689 patients contre 3.680 la veille, avec 233 nouvelles admissions, selon les données publiées sur le site du gouvernement. Ce niveau est comparable à celui connu fin novembre, début décembre mais reste éloigné du pic de la deuxième vague de l'automne (4.900) et surtout, de la première vague au printemps (7.000).

Le nombre de personnes hospitalisées est resté sous la barre des 25.000 pour le troisième jour consécutif, avec 24.625 malades. Au cours des dernières 24 heures, 1.097 personnes ont été admises à l'hôpital.

170 nouveaux décès à l'hôpital

Le gouvernement a lancé ce week-end une vaste campagne de vaccination, visant en priorité les plus de 75 ans et les départements où le virus circule le plus. Selon les données du gouvernement, plus de 200.000 personnes ont eu leur première injection samedi, comparé à vendredi 17h45. Au total, plus de 3,5 millions de personnes ont reçu la première dose de vaccin.

Le cumul des décès se monte à 88.444 personnes, dont 170 mortes au cours des dernières 24 heures, selon le site du gouvernement. Selon la même source, le taux de positivité des tests s'élève à 7%, contre 7,3% vendredi.