Coronavirus : des centres de dépistage "très efficaces" pour les patients prioritaires

REPORTAGE

Laboratoires pleins à craquer et files d'attente interminables : il est extrêmement difficile de se faire tester au Covid-19 et les résultats tardent parfois à arriver. Dès ce lundi, l'ARS d'Île-de-France ouvre sept centres de dépistage et de diagnostic supplémentaires dans la région. Les objectifs fixés par le ministère de la Santé sont clairs : ces centres doivent permettre de faciliter l'accès aux tests mais aussi d'obtenir des résultats plus rapidement pour les personnes prioritaires.

Les résultats doivent être communiqués dans les 48 heures. "Je pense que l’on va faire baisser significativement les délais", affirme au micro d'Europe 1 Aurélien Rousseau, directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France. Il estime pouvoir transmettre les résultats en 24 heures d’ici à une dizaine de jours. "Tout le sujet pour les laboratoires est de pouvoir prévoir les files de résultats qui arrivent sur leurs plateformes et d’identifier ces tests prioritaires."

"Ils m’ont pris tout de suite"

"[C’est] très efficace, je suis assez étonné", confesse Oscar après être passé par l’un des centres, situé dans le 4e arrondissement de Paris, ce lundi matin. Depuis vendredi, il tousse, a de la fièvre et des courbatures. Il n’a presque pas fait la queue. "Depuis vendredi, (…) impossible d’avoir un rendez-vous pour faire le test. Là, ils m’ont pris tout de suite." Pour s’assurer que les patients ne mentent pas ou n’exagèrent pas leurs symptômes, des médecins remontent les files d’attente et posent une série de questions.

Pour rappel, l’accès aux tests dans ces nouveaux centres se fait exclusivement sur présentation d’un justificatif. Il peut s'agir d'une prescription médicale en cas de symptômes, d'un SMS de l’Assurance Maladie ou encore d'un justificatif de travail pour les professionnels de Santé.