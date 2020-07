Coronavirus : 30.265 morts en France, les réanimations à la baisse

Si la France se prépare à un rebond épidémique, celui-ci ne se confirme pas dans le dernier bulletin quotidien délivré par la Direction générale de la Santé, vendredi soir. Le coronavirus a désormais fait 30.265 morts, dont 19.750 à l'hôpital et 10.515 en établissements sociaux et médico-sociaux. Mais le nombre de patients hospitalisés est à la baisse, tout comme celui des patients en service de réanimation. Surtout, les nouvelles admissions dans ces mêmes services sont peu nombreuses (16 en 24 heures seulement).

Des indicateurs au plus bas

D'autres indicateurs sont au plus bas : le nombre d'interventions de SOS Médecins et des services d'urgence en lien avec le coronavirus reste faible en proportion. Elles représentent respectivement 3,5% et 0,6% de leur activité totale. En revanche, le taux de positivité des tests est à la hausse, à 1,5% et le nombre de cas confirmés dans les dernières 24 heures n'est, lui non plus, pas négligeable (1.346). Des tests également de plus en plus nombreux puisque 527.000 ont été pratiqués la semaine passée.

La DGS recommande, encore et toujours, de "privilégier les petits groupes" pour les rassemblements familiaux et amicaux, de s'équiper de masques grand public et de gel hydroalcoolique, mais aussi de "préférer les espaces extérieurs". Au moindre doute, il faut faire un test, "prévenir ses contacts" et s'isoler strictement si le test se révèle positif.