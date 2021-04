Comment se débarrasser de la corne des pieds ?

Tous les jours dans l’émission Sans Rendez-vous d’Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed éclaire les auditeurs inquiets pour leur santé. Jeudi, il a répondu à Mathis, qui se demandait comment se débarrasser de la corne sous les pieds.

La question de Mathis

Depuis toujours, j'ai de la corde aux pieds. J'utilise quotidiennement des roulettes sous la douche, ainsi que de la crème. Mais là, ça devient réellement pénible, je n'arrive pas à marcher sans douleur. Quels sont vos conseils pour m'en débarrasser ?

La réponse de Jimmy Mohamed

Comment se forme la corne ?

La corne est une zone de la peau qui va s'épaissir suite à des frottements réguliers. En temps normal, si vous mettez des contraintes très importantes, vous allez avoir une plaie. Alors, pour éviter d'avoir une plaie, la peau va réagir et créer une prolifération de cellules. Ces peaux mortes au niveau de l'épiderme vont aboutir à un épaississement et donner cette callosité, qui a une consistance plutôt dure, avec une teinte jaunâtre. Elle va toucher principalement le côté du pied, la plante du pied ou même le talon.

Quand faut-il se rendre chez le podologue ?

La corne n’est pas censée être douloureuse puisqu’elle est formée de peaux mortes, donc très peu innervées. En revanche, s'il y a une douleur, c'est qu'il y a peut-être une petite fissure et donc une infection. Il faut alors aller chez le podologue. Il va faire le point pour comprendre pourquoi son patient a de la corne aux pieds. Il peut aussi remarquer que le pied n'a pas tout à fait la bonne position, avec les pieds en dedans ou en dehors par exemple. Le podologue va ainsi parfois prescrire des semelles orthopédiques, faire des soins pédicures, regarder un peu au niveau des ongles et, si besoin, gratter les callosités disgracieuses.

Pourquoi faut-il être très vigilant si on est diabétique ?

La corne est surtout un problème inesthétique, même si cela peut parfois s'aggraver, avec des crevasses. Dans ce cas-là, il faut se soigner, notamment pour les patients diabétiques. Car les diabétique ont une neuropathie, c'est à dire une atteinte des petits nerfs. Quand vous avez une plaie, vous allez avoir mal. Mais les diabétiques n'ont pas ce signal de douleur pour faire comprendre qu'il se passe quelque chose. La plaie va alors évoluer et aboutir à une surinfection.

Comment bien entretenir ses pieds ?

Un entretien régulier est recommandé, avec des gommages et une bonne hydratation après chaque douche. Il ne faut pas non plus oublier de bien se sécher les pieds, sinon de mauvaises odeurs arrivent. Vous pouvez aussi poncer la couche de corne, de façon légère, mais pas trop souvent. Si vous le faites tous les jours, vous allez stimuler la corne, qui va se produire plus rapidement. Il faut aussi choisir des chaussures confortables et larges, adaptées à la forme des pieds, et éviter les sandales et les claquettes. Il faut opter pour une chaussure fermée et également éviter les talons hauts.